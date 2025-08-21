Погода
В КР усилили контроль за ПДД с помощью комплексов "Автоураган"

136  0
- Светлана Лаптева
Эффективность работы стационарных комплексов "Автоураган" и других технических средств контроля за дорожным движением прокомментировал заместитель начальника ГУОБДД МВД Айбек Джумагулов на пресс-конференции в агентстве "Кабар".

По его словам, в Бишкеке и по всей стране заметно усилен контроль за соблюдением ПДД. Существенную роль в этом играют стационарные комплексы "Автоураган", а также передвижные установки.

- С начала года зафиксировано 18 тысяч 350 нарушений правил дорожного движения. Кроме того, более 7 тысяч транспортных средств были направлены на штрафные стоянки по разным причинам. Наши комплексы работают автоматически: если машина выявляется в базе, сотрудники сопровождают ее на стоянку, - пояснил Джумагулов.

Он отметил, что в рамках системы "Безопасная страна" на территории республики применяются и беспилотники. Они позволяют отслеживать дорожную ситуацию в местах, где нет камер "Безопасного города".

- Только за туристический сезон было зафиксировано свыше 4 тысяч нарушений, в том числе выезд на встречную полосу. По всем фактам были составлены протоколы, - добавил представитель ГУОБДД.


