В Бишкеке задержан мужчина, ударивший девушку твёрдым предметом.

По данным УВД Октябрьского района, 19 ноября 2025 года гражданка В.А. обратилась в милицию с заявлением о том, что примерно в 19:00 на пересечении улиц Куттубаева и Токомбаева неизвестный ударил её по голове твёрдым предметом, что вызвало кровотечение. Потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственной службой УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по ст. 280 ("Хулиганство") УК КР. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали гражданина К.А. (1998 г.р.), который был водворен в ИВС. При освидетельствовании выяснилось, что он находился в нетрезвом состоянии.

Расследование продолжается.