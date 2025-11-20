Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

В Бишкеке задержан мужчина, ударивший девушку твёрдым предметом

202  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержан мужчина, ударивший девушку твёрдым предметом.

По данным УВД Октябрьского района, 19 ноября 2025 года гражданка В.А. обратилась в милицию с заявлением о том, что примерно в 19:00 на пересечении улиц Куттубаева и Токомбаева неизвестный ударил её по голове твёрдым предметом, что вызвало кровотечение. Потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственной службой УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по ст. 280 ("Хулиганство") УК КР. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали гражданина К.А. (1998 г.р.), который был водворен в ИВС. При освидетельствовании выяснилось, что он находился в нетрезвом состоянии.

Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449529
Теги:
задержание, нападение, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  