По факту вымогательства взятки задержан инспектор Счетной палаты КР

ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области установлено, что в мае 2025 года со стороны государственного инспектора Счетной палаты И.М.А. была проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Каныш-Кийского айыл окмоту Чаткальского района за 2024 год, в ходе которой за сокрытие выявленных нарушений путем вымогательства он получил от работников айыл окмоту 800 тысяч сомов, сообщает пресс-служба ведомства.

В свою очередь, работники Каныш-Кийского айыл окмоту денежные средства получили у подрядной компании в виде 10 % отката за присуждение выигрыша в тендере на строительство социального объекта.

По данному факту в рамках возбужденного уголовного дела задержан сотрудник Счетной палаты КР И.М.А.. В настоящий момент ведется следствие.