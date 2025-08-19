Погода
По факту вымогательства взятки задержан инспектор Счетной палаты КР

190  0
- Карыпбай кызы Толгонай
ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области установлено, что в мае 2025 года со стороны государственного инспектора Счетной палаты И.М.А. была проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Каныш-Кийского айыл окмоту Чаткальского района за 2024 год, в ходе которой за сокрытие выявленных нарушений путем вымогательства он получил от работников айыл окмоту 800 тысяч сомов, сообщает пресс-служба ведомства.

В свою очередь, работники Каныш-Кийского айыл окмоту денежные средства получили у подрядной компании в виде 10 % отката за присуждение выигрыша в тендере на строительство социального объекта.

По данному факту в рамках возбужденного уголовного дела задержан сотрудник Счетной палаты КР И.М.А.. В настоящий момент ведется следствие.


URL: https://www.vb.kg/449543
Теги:
ГКНБ, Счетная палата, задержание, Кыргызстан
