В Бишкеке 22-летний парень подозревается в убийстве матери

- Назгуль Абдыразакова
Жители одного из многоквартирных домов столицы сообщили в милицию о резком неприятном запахе, исходившем из квартиры. Прибывшие на место сотрудники обнаружили внутри безжизненное тело женщины, сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

По подозрению в совершении преступления задержан сын погибшей М.А. Назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 (убийство) УК Кыргызской Республики.

Решением суда подозреваемый заключен под стражу на два месяца.


