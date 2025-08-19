Хакеры угрожают раскрыть планы Киева про мобилизацию 18-летних

Продолжение всеобщей мобилизации на Украине поставлено под угрозу. Российские хакеры опубликовали в Сети ролик, на котором их анонимный представитель сообщает о масштабном взломе информационной базы украинского Министерства образования. Россиянам удалось подобрать ключи шифрования и скачать до ста терабайтов данных. В числе украденного – полные списки студентов и школьников, прошедших обучение в украинских молодёжных лагерях основам военной подготовки.

Атаку на ведомство совершила известная группировка "Zаря", ранее получавшая доступ к инфобазам украинских военно-воздушных сил, министерства юстиции страны и волонтёрских объединений, снабжающих дронами националистические батальоны ВСУ. Судя по размаху, с которым действовали компьютерные взломщики, данная акция явилась ответом Киеву на недавние массированные хакерские атаки на информационные ресурсы "Аэрофлота" и ряда крупных аэропортов России.

"Это новое событие в информационном поле. Вы ждали, вы верили, мы вернулись", – говорит представленный в ролике спикер с затемнённым лицом.

Эксперты отмечают, что украинцы в ответ на свои действия столкнулись с хорошо продуманными контрмерами. Некоторые из специалистов в IT-области даже называют действия русских "Применением "Орешника" на цифровом поле боя". Сравнение представляется вполне себе корректным, поскольку нанесённый Украине ущерб может оцениваться в миллионы долларов: серверы Мионобра оказались не только вскрытыми, но и заражёнными неизвестным вирусом, оттуда он неизбежно переберётся (скорее всего, это уже произошло) во все компьютеры системы образования страны. Называя вещи своими именами, информационная база образовательного ведомства была практически полностью уничтожена.

Украинские СМИ, посвятившие инциденту немало панических статей, уточняют, что среди терабайтов украденной конфиденциальной информации – личные данные руководителей всех учебных заведений, преподавателей, чиновников министерства, включая номера их телефонов, пароли доступа к персональным страницам и чатам социальных сетей, а также домашние адреса. Помимо прочего, русские хакеры получили доступ к учебным программам украинских средних и высших учебных заведений. Учитывая тот факт, что с 2022 года украинских старшеклассников и студентов обязали проходить военную подготовку, "Zаре" стали известны как личные данные инструкторов, проводящих данную подготовку, так и адреса полигонов, на которых украинских юношей ветераны нацбатов учат стрелять, рыть окопы и маскироваться.

Но главная опасность, грозящая официальному Киеву, лежит не в материальной, а в имиджевой плоскости. Она заключается в том, что в массиве похищенных данных могут обнаружиться файлы, свидетельствующие о подготовке руководства Украины к мобилизации молодёжи, начиная с 18 лет. Предпосылки к этому имеются: ранее Минобр уже рассылал по украинским школам, колледжам и вузам циркуляр, предписывающий предоставить списки всех юношей-студентов и всех юношей-старшеклассников. В частных разговорах чиновники ведомства не скрывали, что собираются поделиться этими сведениями с Территориальными центрами комплектования – украинским аналогом военкоматов, отвечающими за мобилизацию. Если хакеры подтвердят существование таких реестров, то это будет свидетельствовать о неизбежном снижении на Украине призывного возраста. Смирится ли с этим украинское общество, которому с каждым днём становится всё понятнее, что военный конфликт с огромным восточным соседом может обернуться для этого государства полной потерей генофонда?