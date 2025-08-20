КПЛ-2025: Ромарио возглавил список бомбардиров

Нападающий "ОшМУ-Алдиер" Ричард Ромарио лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Кыргызстана по футболу сезона-2025.

По информации пресс-службы КПФЛ, 25-летний бразильский форвард забил 13 мячей в 17 встречах и отдал две голевые передачи.

Второе место занимает украинский нападающий "Алая" Алексей Зинкевич, на счету которого 10 голов. Замыкает тройку лидеров Максат Алыгулов из "Мурас Юнайтед" - 8 мячей. Также по 7 раз отличились Рикельме Силва ("Абдыш-Ата") и Эльдар Молдожунусов ("Нефтчи").

В турнирной таблице после 17 туров впереди "Мурас Юнайтед" с 38 очками. "Абдыш-Ата" и "Алай" идут следом с 35 баллами. У "Барса" - 34 очка, у "Дордоя" - 32. В сезоне-2025 за медали продолжают бороться 14 клубов.