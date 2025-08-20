Погода
Португалия готова принять Формулу-1 в 2027 году

99  0
- Самуэль Деди Ирие
Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегро подтвердил, что страна готова принять этап Формулы-1 на трассе "Алгарве Интернэшнл" в 2027 году.

Автодром в Портимане ранее принимал гонки в 2020 и 2021 годах, однако затем был исключён из календаря из-за появления новых этапов, включая Майами и Лас-Вегас.

"Мы уже обеспечили проведение MotoGP в 2025 и 2026 годах. И могу сказать, что у нас есть всё необходимое, чтобы официально вернуть Формулу-1 в Алгарве в 2027-м. Это требует финансовых вложений, но отдача, включая имиджевую, того стоит", - отметил Монтенегро.

Конкуренция за место в календаре остаётся высокой: интерес проявляют Таиланд, Южная Корея, а также африканские страны - ЮАР, Руанда, Марокко и Нигерия.

Следующий этап чемпионата после летнего перерыва - Гран-при Нидерландов в Зандворте, 31 августа.


URL: https://www.vb.kg/449581
Теги:
гонки, Португалия
