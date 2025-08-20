КР вернул 445 тонн грузов, не соответствующих фитосанитарным нормам

По итогам семи месяцев 2025 года Департамент химизации, защиты и карантина растений вернул в страны отправления 445,3 тонны грузов, не соответствующих фитосанитарным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.
В рамках 29 выявленных случаев несоответствия было возвращено 445,33 тонны товаров, включая 70 515 саженцев и 11 387 цветов.
Наибольшее количество грузов поступило из:
Казахстана - 193,9 т;
России - 69 т;
Узбекистана - 80,82 т и 70 515 саженцев;
Китая - 26,13 т и 8 050 цветов;
и из других стран - 41,5 т и 3 337 цветов.
По подкарантинным грузам, нарушавшим фитосанитарные нормы, были приняты меры: возврат, уничтожение или обеззараживание.
Кроме того, по дипломатическим каналам направлены ноты в Китай и Нидерланды.