Погода
$ 87.29 - 87.60
€ 101.35 - 102.35

В Минсельхозе КР обсудили подготовку к выставке "Organic Expo 2025 Алматы"

233  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялась встреча по подготовке к выставке "Organic Expo 2025 Алматы".Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза КР.

Организаторы мероприятия - ТОО Organic Expo (Казахстан), Ренат Жапаров (Organic Village) и Ильз Пампур (KazakhBioControl) представили концепцию форума.

Данное мероприятие станет продолжением Центральноазиатского регионального форума "Organic Expo 2024 Бишкек", прошедшего под девизом "Органика - Посол Мира".

Также были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в области органического сельского хозяйства и создания "зелёного коридора" для стран Центральной Азии. Международное событие запланировано на 26–28 сентября 2025 года в Алматы

.Для справки:

В 2024 году в городе Бишкек, по инициативе Ассоциации "Organic Holding KG" и при поддержке ОБСЕ, ФАО, GIZ и ДОСХ при МСХ КР успешно был проведён Центральноазиатский Региональный Форум "Organic Expo 2024". Форум стал уникальной платформой для продвижения органической продукции, обмена опытом и развития международного сотрудничества в аграрной сфере.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449591
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  