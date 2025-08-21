В Минсельхозе КР обсудили подготовку к выставке "Organic Expo 2025 Алматы"

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялась встреча по подготовке к выставке "Organic Expo 2025 Алматы".Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза КР.

Организаторы мероприятия - ТОО Organic Expo (Казахстан), Ренат Жапаров (Organic Village) и Ильз Пампур (KazakhBioControl) представили концепцию форума.

Данное мероприятие станет продолжением Центральноазиатского регионального форума "Organic Expo 2024 Бишкек", прошедшего под девизом "Органика - Посол Мира".

Также были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в области органического сельского хозяйства и создания "зелёного коридора" для стран Центральной Азии. Международное событие запланировано на 26–28 сентября 2025 года в Алматы

.Для справки:

В 2024 году в городе Бишкек, по инициативе Ассоциации "Organic Holding KG" и при поддержке ОБСЕ, ФАО, GIZ и ДОСХ при МСХ КР успешно был проведён Центральноазиатский Региональный Форум "Organic Expo 2024". Форум стал уникальной платформой для продвижения органической продукции, обмена опытом и развития международного сотрудничества в аграрной сфере.