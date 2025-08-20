Погода
Кыргызстан направил ноты Китаю и Нидерландам из-за фитосанитарных нарушений

64
- Светлана Лаптева
Департаментом химизации, защиты и карантина растений по итогам 7 месяцев 2025 года возвращено 445,3 тонны грузов, не соответствующих фитосанитарным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР

По результатам 7 месяцев 2025 года выявлено 29 случаев несоответствия фитосанитарным требованиям, что составило 445,33 тонны грузов, 70 515 штук саженцев и 11 387 штук цветов.

В том числе:

из Казахстана - 193,9 тн;

из России - 69 тн;

из Узбекистана - 80,82 тн, 70 515 штук саженцев;

из Китая - 26,13 тн, 8050 штук цветов;

из других стран - 41,5 тн, 3337 штук цветов.

В отношении подкарантинных грузов, нарушающих фитосанитарные требования, были приняты меры в виде возврата, уничтожения либо обеззараживания.

Кроме того, по дипломатическим каналам были направлены ноты в Китай и Нидерланды.


URL: https://www.vb.kg/449592
Теги:
Китай, Кыргызстан, фитосанитарный контроль
