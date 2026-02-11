Талгарбек Ызаканов: Кыргызстану необходим институт почвоведения

В Бишкеке в рамках агродиалога, инициированного депутатом Жогорку Кенеша Махабат Мавляновой, эксперты обсудили перспективы перехода Кыргызстана к органическому земледелию. Одной из ключевых инициатив встречи стало предложение о создании в республике профильного научно-исследовательского института почвоведения.

С соответствующим заявлением выступил заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и земледелия КНАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Талгарбек Ызаканов. Ученый подчеркнул, что подобные встречи жизненно важны для отрасли, так как объединяют теорию, науку и практику. По его словам, органическое сельское хозяйство - это не просто отказ от агрохимикатов, а путь ответственного производства и сохранения плодородия земель для будущих поколений.

В своем выступлении Талгарбек Ызаканов обратил внимание на острые проблемы деградации почв и снижения качества урожая. Он отметил, что кафедра КНАУ уже активно ведет исследования в этом направлении и готовит специалистов по экологически безопасным агротехнологиям. Студенты университета изучают такие дисциплины, как "Органическое земледелие" и "Экологическое земледелие", под руководством опытных преподавателей.

Подводя итог, ученый от имени Общества почвоведов акцентировал внимание на необходимости системного государственного подхода к ресурсам страны. Он выразил уверенность, что открытие специализированного НИИ почвоведения и тесное сотрудничество фермеров, ученых и бизнеса позволят Кыргызстану совершить качественный рывок в развитии органического сектора и обеспечить экологическую безопасность населения.