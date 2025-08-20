Погода
В Чуйской области выяснили причины массовой гибели рыбы

62  0
- Светлана Лаптева
В пруду рыбного хозяйства "Новое озеро" в селе Киров, Ысык-Атинского района, зафиксирована массовая гибель рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства КР.

По итогам лабораторных исследований, проведённых Санитарно-бактериологической лабораторией Центра профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора района, в пробах воды выявлены показатели, многократно превышающие допустимые нормы.

Эксперты отмечают, что загрязнение воды повлекло за собой ряд негативных последствий:

снижение уровня кислорода в воде, что вызывает гипоксию у рыбы;

токсическое воздействие аммиака на жабры и внутренние органы;

нарушение экологического баланса и микрофлоры водоёма;

массовую гибель рыбы и снижение её репродуктивной способности.

В Минсельхозе подчеркнули, что вода в пруду не соответствует санитарно-экологическим требованиям. Причиной ЧП стало химическое загрязнение, которое представляет угрозу не только для рыбы, но и для всей экосистемы водоёма.


URL: https://www.vb.kg/449596
Теги:
рыбное хозяйство, Кыргызстан
