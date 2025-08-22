Погода
В Ноокатском районе говядина продается на уровне 600 сомов

113  0
- Светлана Лаптева
В Ноокатском районе Ошской области цена на говядину (за исключением без костного мяса) продается на уровне 600 сомов, а цена на баранину не превышает 650 сомов. Сотрудники Районного управления аграрного развития и других соответствующих государственных органов проводят постоянный мониторинг за ценами на мясо, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Напомним, Заместитель Председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев дал конкретные поручения Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов, а также районным управлениям аграрного развития - осуществлять постоянный контроль за ценами на мясо в регионах (районах и городах). В случае необоснованного повышения цен после введения государственного контроля необходимо своевременно принимать соответствующие меры.

Отметим, что с 11 августа в стране введён государственный контроль за ценами на мясо сроком на 90 дней. Такое решение принято с целью не допустить необоснованного роста цен и обеспечить доступность продукции для населения.

В связи с этим Бакыт Торобаев другим своим поручением поручил Службе антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции осуществлять контроль за розничными ценами на мясо. Согласно поручению, цена на мясо должна быть ниже 700 сомов.


