В Панфиловском районе отслеживают цены на мясо на прилавках

В Панфиловском районе установлена цена на говядину (за исключением бескостного мяса) на уровне 670 сомов, а стоимость баранины ,говядины и конины не превышает 550 сомов за килограмм. Сотрудники Районного управления аграрного развития и других соответствующих государственных органов проводят постоянный мониторинг цен на мясо. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В ходе мониторинга было зафиксировано, что в Панфиловском районе мясо реализуется по цене 670 сомов, что соответствует установленным требованиям.

Напомним, что ранее Заместитель Председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев дал конкретные поручения Службе ветеринарии, службе развития животноводства, пастбищ и кормов, а также районным управлениям аграрного развития - осуществлять постоянный контроль за ценами на мясо в регионах (районах и городах). В случае выявления необоснованного повышения цен после введения государственного контроля необходимо своевременно принимать соответствующие меры.

Следует отметить, что с 11 августа в стране введён государственный контроль за ценами на мясо сроком на 90 дней. Такое решение принято в целях недопущения необоснованного роста цен и обеспечения доступности продукции для населения.

Кроме того, по поручению Бакыта Торобаева, Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции контролирует розничные цены на мясо. Согласно поручению, цена на мясо должна оставаться ниже 700 сомов.