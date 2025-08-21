Погода
$ 87.29 - 87.60
€ 101.35 - 102.35

В Панфиловском районе отслеживают цены на мясо на прилавках

124  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Панфиловском районе установлена цена на говядину (за исключением бескостного мяса) на уровне 670 сомов, а стоимость баранины ,говядины и конины не превышает 550 сомов за килограмм. Сотрудники Районного управления аграрного развития и других соответствующих государственных органов проводят постоянный мониторинг цен на мясо. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В ходе мониторинга было зафиксировано, что в Панфиловском районе мясо реализуется по цене 670 сомов, что соответствует установленным требованиям.

Напомним, что ранее Заместитель Председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев дал конкретные поручения Службе ветеринарии, службе развития животноводства, пастбищ и кормов, а также районным управлениям аграрного развития - осуществлять постоянный контроль за ценами на мясо в регионах (районах и городах). В случае выявления необоснованного повышения цен после введения государственного контроля необходимо своевременно принимать соответствующие меры.

Следует отметить, что с 11 августа в стране введён государственный контроль за ценами на мясо сроком на 90 дней. Такое решение принято в целях недопущения необоснованного роста цен и обеспечения доступности продукции для населения.

Кроме того, по поручению Бакыта Торобаева, Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции контролирует розничные цены на мясо. Согласно поручению, цена на мясо должна оставаться ниже 700 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449610
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  