ЕЭК унифицирует правила декларирования экспресс-грузов в ЕАЭС

- Светлана Лаптева
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила изменения в порядок заполнения таможенной декларации для экспресс-грузов, направленные на унификацию правил во всех странах Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Нововведения обязывают указывать сведения о размещении товаров на временное хранение во всех государствах ЕАЭС, тогда как сейчас такая практика применяется лишь в трёх странах Союза. Это позволит автоматизировать таможенные операции, связанные с временным хранением и декларированием. Дополнительно изменения разрешат заявлять в декларации данные, связанные с соблюдением валютного законодательства, что исключит необходимость их отдельного представления участниками ВЭД.

Ожидается, что унификация сократит среднее время обработки экспресс-грузов на 25-30% и снизит административную нагрузку на бизнес. По оценкам экспертов, внедрение новых правил потребует инвестиций в модернизацию таможенных систем в размере $40-50 млн (3,2-4 млрд рублей) в течение 2025-2026 годов.

Изменения стали продолжением работы, начатой Решением Коллегии ЕЭК №142 от 28 августа 2018 года, которым был утверждён первоначальный формат декларации для экспресс-грузов. Новая редакция документа вступит в силу с 1 января 2026 года после завершения процесса гармонизации национальных законодательств.

Источник: ritmeurasia.ru


Теги:
ЕАЭС
