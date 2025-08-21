Погода
Москва признательна Кыргызстану за внимание к спасению Наговициной

- Светлана Лаптева
Москва признательна властям Кыргызстана за внимание к вопросу спасения сломавшей ногу при спуске с вершины пика Победы россиянки Натальи Наговициной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В первую очередь хотели бы отметить, что посольство Российской Федерации в Кыргызской Республике с первого дня происшествия с Натальей Наговициной находится в плотном контакте с властями Киргизии и вместе с ними ищет пути разрешения сложившейся ситуации", - говорится в ответе Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Она добавила, что 16 августа в зону происшествия был направлен спасательный вертолет минобороны Киргизии, однако из-за плохих погодных условий он совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров, в результате двое человек пострадали. К месту аварии направился другой вертолет минобороны Киргизии, однако, к сожалению, обстановка сильно осложняется погодными условиями, а также тем, что вертолеты не могут подниматься на высоту более 5500 метров.

"Девятнадцатого августа отряд спасателей вышел к месту нахождения Натальи Наговициной.

С учетом погодных условий ее поиск и эвакуация займет определенное время. МИД России в контакте с посольством Российской Федерации в Бишкеке продолжает отслеживать ситуацию.

Признательны властям Кыргызстана за внимание к данному чрезвычайному происшествию и оперативно принимаемые меры", - заключила она.

Российская альпинистка Наталья Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Кыргызстана.

В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов. В том числе - одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник.

Источник: РИА новости


Теги:
альпинизм, Россия, спасатели, Кыргызстан
