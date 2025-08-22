На Иссык-Куле предложили создать молодежный центр ОДКБ

На IV Евразийском аналитическом форуме в Бишкеке выступили с инициативой открыть молодежный центр ОДКБ на берегу Иссык-Куля. С таким предложением выступили сопредседатель оргкомитета форума Нурбек Омуралиев и бывший генеральный секретарь организации Николай Бордюжа.

По словам Омуралиева, регулярные молодежные фестивали и встречи могли бы стать эффективной площадкой для укрепления культурных и социальных связей между странами организации.

Бордюжа напомнил, что идея подобного центра обсуждалась еще 15 лет назад и тогда получила поддержку лидеров стран ОДКБ, но реализацию прервали политические события в Кыргызстане. Он предложил вернуться к проекту - с совместным финансированием и строительством корпусов в национальных стилях.

- Каждое государство могло бы построить по одному корпусу и социальный объект. Центр стал бы местом для встреч студентов, конкурсов и форумов, - отметил экс-генсек.

Предварительно предполагается, что участие каждой страны обойдется в 2–3 миллиона долларов. Иссык-Куль, остающийся ведущим туристическим направлением, может стать площадкой для международного молодежного сотрудничества в рамках ОДКБ.