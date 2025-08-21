В Ат-Башинском районе цена на мясо не превышает 670 сомов

В Ат-Башинском районе говядина (кроме мякоти) реализуется по цене, не превышающей 670 сомов. За соблюдением этой цены ведётся постоянный мониторинг со стороны районного управления аграрного развития и других соответствующих государственных органов. В ходе мониторинга было установлено, что мясо говядины, яка и лошадей оценивается по 670 сомов, а баранины - по 680 сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Напомним, заместитель председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев дал конкретные поручения Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов, а также районным управлениям аграрного развития - осуществлять постоянный контроль за ценами на мясо в регионах (районах и городах). В случае необоснованного повышения цен после введения государственного контроля необходимо своевременно принимать соответствующие меры.

Отметим, что с 11 августа в стране введён государственный контроль за ценами на мясо сроком на 90 дней. Такое решение принято с целью не допустить необоснованного роста цен и обеспечить доступность продукции для населения.

В связи с этим Бакыт Торобаев другим своим поручением поручал Службе антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции осуществлять контроль за розничными ценами на мясо. Согласно поручению, цена на мясо должна быть ниже 700 сомов.