В Жумгальском районе задержали мужчину с 374 кг корней макратомии

В селе Кызыл-Жылдыз Жумгальского района был установлен гражданин С.К., который незаконно выкапывал, собирал и сушил корни макратомии, сообщает пресс-служба Минприроды КР.

Проверочные мероприятия прошли 20 августа сотрудниками отдела контроля биоресурсами Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. В рейде также участвовали работники Нарынского регионального управления Жумгальского РОВД и представители районной налоговой службы.

У мужчины обнаружили 9 мешков с корнями макратомии общим весом 374,7 килограмма. Изъятое передано в Жумгальский РОВД для принятия дальнейших мер.

По данному факту проводится расследование. Правоохранительные органы собирают доказательства в соответствии с законодательством.


