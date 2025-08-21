Христо Стоичков посетит Бишкек в рамках программы "Football for Schools"

Легендарный болгарский футболист, обладатель "Золотого мяча" Христо Стоичков посетит Кыргызстан в рамках глобальной программы ФИФА "Football for Schools" ("Футбол для школ"). Мероприятие стартует 21 августа в офисе Кыргызского футбольного союза (КФС).

Программа направлена на массовое вовлечение детей в футбол, развитие жизненных навыков и поддержку образования. Она охватывает все 211 ассоциаций-членов ФИФА и способствует интеграции футбола в школьные образовательные программы.

В рамках инициативы школы Кыргызстана получат 3600 футбольных мячей. Также будут проведены национальный и региональные семинары с участием инструкторов ФИФА для учителей физкультуры.

Национальный семинар пройдет с 21 по 22 августа, а фестиваль для детей состоится 23 августа на базе Национальной академии футбола КФС. В мероприятиях примут участие 43 преподавателя физической культуры.