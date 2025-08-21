Погода
$ 87.29 - 87.60
€ 101.35 - 102.35

Эдуард Кубатов покорил К2 без кислорода

50  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской федерации альпинизма Эдуард Кубатов вернулся в Кыргызстан после успешного восхождения на вторую по высоте вершину мира - К2 в Пакистане (8611 м) без использования кислородного оборудования.

Спортчика встретили в Международном аэропорту "Манас" представители Дирекции неолимпийских видов спорта при Госагентстве по физической культуре и спорту, члены федерации альпинизма Кыргызстана, близкие и поклонники.

Кубатов достиг вершины К2 11 августа, а 13 августа благополучно вернулся в базовый лагерь. Восхождение стало особенным, поскольку было совершено без кислорода, что делает К2 одной из самых опасных и технически сложных вершин в мире.

На своей странице в социальных сетях Кубатов заявил: "Посвящаю это достижение нашей независимости и горжусь быть частью нашего великого народа!"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449644
Теги:
альпинизм, Пакистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  