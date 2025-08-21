Эдуард Кубатов покорил К2 без кислорода

Президент Кыргызской федерации альпинизма Эдуард Кубатов вернулся в Кыргызстан после успешного восхождения на вторую по высоте вершину мира - К2 в Пакистане (8611 м) без использования кислородного оборудования.

Спортчика встретили в Международном аэропорту "Манас" представители Дирекции неолимпийских видов спорта при Госагентстве по физической культуре и спорту, члены федерации альпинизма Кыргызстана, близкие и поклонники.

Кубатов достиг вершины К2 11 августа, а 13 августа благополучно вернулся в базовый лагерь. Восхождение стало особенным, поскольку было совершено без кислорода, что делает К2 одной из самых опасных и технически сложных вершин в мире.

На своей странице в социальных сетях Кубатов заявил: "Посвящаю это достижение нашей независимости и горжусь быть частью нашего великого народа!"