Андрей Сердюков: "Учения ОДКБ не направлены против третьих стран"

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил о готовности органов управления и формирований сил к проведению совместных учений в 2025 году.

- Кризис международных отношений обострил геополитическую ситуацию в зоне ответственности ОДКБ и в мире в целом. Все наши учения являются плановыми, они не направлены против третьих стран. Их цель - совершенствование слаженности войск и поддержание готовности к выполнению задач в интересах коллективной безопасности, - отметил он.

По словам Сердюкова, в этом году акцент сделан на Восточно-Европейском и Центральноазиатском регионах. Особое внимание уделено вопросам управления Коллективными силами, применению беспилотной авиации и противодействию БпЛА противника, а также радиоэлектронной борьбе.

Главным мероприятием станет совместное учение "Взаимодействие-2025" в Беларуси. В Кыргызстане на базе учебного центра "Эдельвейс" пройдет командно-штабное учение "Рубеж-2025", где будут отработаны действия по ликвидации незаконных вооруженных формирований в горах и применение боевой авиации. В Таджикистане состоится миротворческое учение "Нерушимое братство-2025" с элементами борьбы с биологическими угрозами.

- В 2025 году в учениях примут участие более пяти тысяч военнослужащих и около одной тысячи единиц техники. Уверен, что Коллективные силы покажут высокий уровень боевой выучки и слаженности, - подчеркнул генерал.

Он добавил, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут торжественные мероприятия в память о подвиге советского народа.