Погода
$ 87.25 - 87.60
€ 101.35 - 102.35

Андрей Сердюков: "Учения ОДКБ не направлены против третьих стран"

154  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил о готовности органов управления и формирований сил к проведению совместных учений в 2025 году.

- Кризис международных отношений обострил геополитическую ситуацию в зоне ответственности ОДКБ и в мире в целом. Все наши учения являются плановыми, они не направлены против третьих стран. Их цель - совершенствование слаженности войск и поддержание готовности к выполнению задач в интересах коллективной безопасности, - отметил он.

По словам Сердюкова, в этом году акцент сделан на Восточно-Европейском и Центральноазиатском регионах. Особое внимание уделено вопросам управления Коллективными силами, применению беспилотной авиации и противодействию БпЛА противника, а также радиоэлектронной борьбе.

Главным мероприятием станет совместное учение "Взаимодействие-2025" в Беларуси. В Кыргызстане на базе учебного центра "Эдельвейс" пройдет командно-штабное учение "Рубеж-2025", где будут отработаны действия по ликвидации незаконных вооруженных формирований в горах и применение боевой авиации. В Таджикистане состоится миротворческое учение "Нерушимое братство-2025" с элементами борьбы с биологическими угрозами.

- В 2025 году в учениях примут участие более пяти тысяч военнослужащих и около одной тысячи единиц техники. Уверен, что Коллективные силы покажут высокий уровень боевой выучки и слаженности, - подчеркнул генерал.

Он добавил, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут торжественные мероприятия в память о подвиге советского народа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449649
Теги:
ОДКБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  