Погода
$ 87.25 - 87.60
€ 101.35 - 102.35

В Кыргызстане начнут выдавать паспорта и ID-карты 2025 года

87  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кабинет министров утвердил внедрение новых паспортов образца 2025 года – ID-карт и общегражданских паспортов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. По ее данным, соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Документом утверждены положения об идентификационной карте, паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2025 года и об общегражданском паспорте образца 2025 года.

Выдача паспортов прежних образцов будет продолжаться до исчерпания имеющихся бланков: ID-карт 2024 года и общегражданских паспортов 2023 года. После этого начнётся выдача паспортов нового образца.

Персонификацией паспортов 2025 года уполномочено заниматься государственное учреждение "Кызмат" при управлении делами президента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449661
Теги:
паспорт, Кыргызстан, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  