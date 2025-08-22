В Кыргызстане начнут выдавать паспорта и ID-карты 2025 года

Кабинет министров утвердил внедрение новых паспортов образца 2025 года – ID-карт и общегражданских паспортов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. По ее данным, соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Документом утверждены положения об идентификационной карте, паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2025 года и об общегражданском паспорте образца 2025 года.

Выдача паспортов прежних образцов будет продолжаться до исчерпания имеющихся бланков: ID-карт 2024 года и общегражданских паспортов 2023 года. После этого начнётся выдача паспортов нового образца.

Персонификацией паспортов 2025 года уполномочено заниматься государственное учреждение "Кызмат" при управлении делами президента.