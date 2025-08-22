Погода
$ 87.25 - 87.60
€ 101.35 - 102.35

В Бишкеке состоялась церемония встречи лидеров Кыргызстана и Казахстана

251  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Перед зданием "Ынтымак ордо" были вывешены государственные флаги двух стран, выстроен Почетный караул и расстелены ковровые дорожки. Главы государств обменялись приветствиями, приняли рапорт командира роты Почетного караула и прослушали государственные гимны Кыргызстана и Казахстана в исполнении военного оркестра.

Затем Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев обошли строй. Президент Казахстана приветствовал военнослужащих словами "Салам аскер!". После этого лидеры представили членов официальных делегаций.

По завершении церемонии президенты прошли в здание "Ынтымак ордо", где состоялось совместное фотографирование и переговоры в узком формате.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449669
Теги:
Казахстан, Бишкек, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  