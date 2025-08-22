В Бишкеке состоялась церемония встречи лидеров Кыргызстана и Казахстана

В Бишкеке состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Перед зданием "Ынтымак ордо" были вывешены государственные флаги двух стран, выстроен Почетный караул и расстелены ковровые дорожки. Главы государств обменялись приветствиями, приняли рапорт командира роты Почетного караула и прослушали государственные гимны Кыргызстана и Казахстана в исполнении военного оркестра.

Затем Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев обошли строй. Президент Казахстана приветствовал военнослужащих словами "Салам аскер!". После этого лидеры представили членов официальных делегаций.

По завершении церемонии президенты прошли в здание "Ынтымак ордо", где состоялось совместное фотографирование и переговоры в узком формате.