Уран Сатыбалдиев успешно прошел взвешивание перед боем в UFC

- Самуэль Деди Ирие
Кыргызстанский боец Уран Сатыбалдиев (9-1) успешно прошел официальное взвешивание перед своим вторым поединком в UFC.

Мероприятие состоялось накануне боя. Вес Сатыбалдиева оказался на 450 граммов меньше, чем у его соперника из Казахстана.

Подготовку к схватке спортсмен ведет с особым вниманием к тактике и физическим кондициям. В интервью перед взвешиванием он отметил, что чувствует себя в отличной форме и намерен подарить зрителям зрелищный поединок.

Бой пройдет в рамках предстоящего турнира UFC. Болельщики из Кыргызстана активно поддерживают своего соотечественника в социальных сетях. Эксперты отмечают: возможный успех Сатыбалдиева станет важной вехой в развитии кыргызского MMA на международной арене.


