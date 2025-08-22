КПЛ 2025: "Мурас Юнайтед" разгромил "Илбирс" и укрепил лидерство

Джалал-абадский "Мурас Юнайтед" одержал 13-ю победу в сезоне чемпионата Кыргызстана по футболу, сообщает Prosports.kz.

21 августа в матче 18-го тура Премьер-лиги команда на своем поле стадиона "Курманбек" уверенно обыграла "Илбирс" из Бишкека со счетом 4:1.

После 17 игр у "Мурас Юнайтед" 41 очко, что позволяет клубу занимать первую строчку в турнирной таблице. Второй в таблице "Абдыш-Ата" отстает на 6 очков при равном количестве сыгранных матчей.

После 18-го тура Премьер-лига уйдет на паузу в связи с играми олимпийской и национальной сборных Кыргызстана.