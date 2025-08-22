Погода
Урологи из Европы, Азии и Кавказа собрались на конгресс в Бишкеке

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке проходит международная урологическая конференция "Кавказ и Центральная Азия 2025", объединившая ведущих специалистов из стран Кавказа, Центральной Азии и Европы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в мероприятии участвуют эксперты из Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, а также из Европы, Турции, Южной Кореи и других стран. Конгресс открыл министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев.

В приветственном слове министр подчеркнул значимость форума для Кыргызстана: "Медицина не имеет национальных и географических границ. Конгресс открывает новые перспективы - внедрение передовых европейских практик, развитие профессионального диалога и укрепление позиций региональной медицины на международной арене".

Конференция проводится под эгидой Европейской ассоциации урологов (EAU) при поддержке Международного общества урологов (SIU). Она продолжает традицию региональных медицинских форумов Европы, создавая платформу для обмена опытом, научного диалога и укрепления профессиональных связей.

Исторически секция "Кавказ и Центральная Азия" EAU была создана в 2010 году по инициативе профессора Петера Алкена (Германия). Платформа даёт врачам региона возможность представлять научные работы на международных конгрессах, участвовать в обменных программах и укреплять позиции в мировой урологической науке.

Организаторы подчёркивают, что проведение столь масштабного форума в Бишкеке признаёт растущую роль Кыргызстана как площадки для международного научного сотрудничества и обмена медицинскими знаниями.


