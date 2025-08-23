Фермер Арзыкан Зайниева борется с вредителями кукурузы габробраконом

Зайниева Арзыкан - опытный фермер, которая многие годы активно трудится в сельском хозяйстве. На протяжении последних пяти лет она тесно сотрудничает с аграрными специалистами и применяет биологические методы при выращивании кукурузы, информирует пресс-служба Минсельхоза КР.

По её словам, одним из самых эффективных средств против кукурузного вредителя является габробракон, позволяющий уничтожить до 90–95% насекомых. В этом году Арзыкан дважды использовала трихограмму и трижды применяла габробракон на своих посевных площадях.

21 августа был проведён выездной мониторинг состояния урожая. В результате отмечено, что кукуруза отличается высокой урожайностью и качеством.

Такие труженики, как Арзыкан Зайниева, вносят весомый вклад в развитие органического и устойчивого сельского хозяйства в Кыргызстане.