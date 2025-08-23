На форуме селекционеров "Русское поле" рассказали об опыте Кыргызстана

На Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов "Русское поле", который проходит в Казани, была представлена позиция Кыргызской Республики по вопросам развития семеноводства и международного сотрудничества в аграрной сфере, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В настоящее время в Кыргызстане работают 86 семеноводческих хозяйств и 22 плодово-ягодных питомников, которые обеспечивают рынок сертифицированными семенами.

Руководством страны поставлена задача возродить статус Кыргызстана как экспортёра семян сельскохозяйственных культур, что требует расширения орошаемых земель, внедрения современных технологий и укрепления международного сотрудничества.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР реализует комплекс мер:

-предоставление господдержки и дотаций семеноводческим хозяйствам (компенсация 30% затрат на производство семян);

-проведение официальных испытаний сортов и регистрация новых семян в госреестре;

-развитие партнерства с ведущими селекционными центрами России и других стран ЕАЭС и СНГ.

Так, в 2024 году Кыргызстан заключил ряд договоров с российскими научными учреждениями, включая Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко и Омский аграрный научный центр. В республике уже заложены пять новых сортов озимой пшеницы, которые планируется допустить к использованию в 2026 году. Кроме того, достигнуты договорённости с российскими институтами по развитию селекции кормовых культур, что позволит повысить продуктивность животноводства и обеспечить внутренний рынок качественными семенами кормовых культур.

Отдельное внимание уделяется внедрению засухоустойчивых сортов зерновых и зернобобовых культур, что особенно актуально в условиях изменения климата.

Кыргызстан активно сотрудничает с международными организациями: с 2003 года является членом ISTA (Международная ассоциация по тестированию семян) , а с 2005 года - участником ОЕСД (Организации по Экономическому Сотрудничеству и Развитию) по семеноводству. В 2025 году Центральная лаборатория по экспертизе семян республики прошла пятую аккредитацию и получила право выдавать международный оранжевый сертификат.

"Участие в форуме "Русское поле" стало важным шагом в развитии международного сотрудничества, обмене опытом и поиске новых решений для обеспечения продовольственной безопасности. Кыргызстан выразил готовность к созданию совместных научно-производственных предприятий и расширению поставок сертифицированных семян на рынок ЕАЭС", - отметил Директор Департамента по экспертизе селькохозяйстввенных культур и садоводства Бакыт Мамбетов.

Он добавил, что Кыргызстан в ближайшие годы вновь сможет занять достойное место среди экспортёров семян сельскохозяйственных культур на евразийском пространстве.

