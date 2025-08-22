Погода
Причина гибели рыбы рыбхоза "Новое озеро" - химическое загрязнение воды

Светлана Лаптева
13 августа 2025 года в Департамент рыбопромышленного комплекса поступила информация о массовой гибели рыбы в пруду рыбного хозяйства "Новое Озеро", расположенного в Иссык-Атинском районе.

Для принятия срочных мер на место происшествия выехали специалисты Департамента и районного управления Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при МВСХПП КР.

По результатам проверки установлено, что руководство хозяйства изменило систему водоснабжения пруда: после закрытия БЧК оно осуществило отбор воды из неизвестного источника. Именно после этого вмешательства началась массовая гибель рыбы.

Взятые образцы воды и рыбы были направлены на лабораторные исследования. Согласно заключениям Санитарно-бактериологической лаборатории ДПЗиГСЭН МЗ КР в воде обнаружены существенные нарушения санитарных норм, при этом в рыбе инфекционные заболевания и инфекционные агенты (сальмонелла, стафилококк) не обнаружены.

Лабораторные исследования подтверждают: причиной гибели стали не болезни, а химико-биологическое загрязнение воды. Все факты указывают на то, что именно отбор воды из неподконтрольного и неизвестного источника спровоцировал кризис – одной из основных гипотез загрязнения воды являются сточные воды поселков или промышленных предприятий.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР отмечает, что в настоящее время источник загрязнения воды определяется.


