Погода
$ 87.10 - 87.60
€ 101.70 - 102.70

После селя осмотрено головное водозаборное сооружение села Жаны-Жол

252  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Завершается проектирование системы питьевого водоснабжения села Кара-Жыгач Аксыйского района Джалал-Абадской области, и после получения необходимых заключений планируется начало строительно-монтажных работ, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

На месте прошло рабочее совещание с участием директора ГУ ПВВ, главы Кара-Камышского айыл окмоту и руководителя проектного института. Были приняты решения по утверждению места установки основной и запасной скважины.

В рамках строительства предусмотрены:

-замена и монтаж инженерных сетей водоснабжения;

-проектирование и строительство новых резервуаров;

-внедрение технологий для повышения надежности и долговечности системы;

-мероприятия по защите объектов инфраструктуры от возможных природных катаклизмов

Также было осмотрено головное водозаборное сооружение села Жаны-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области. Напомним, что ранее система водоснабжения и головное водозаборное сооружение села Жаны-Жол получило серьезные повреждения вследствие схода селя. Это существенно осложнило подачу питьевой воды.

В ходе осмотра были даны поручения проектному институту о разработке альтернативных рабочих проектов водозабора. По итогам планируется ряд мероприятий по решению вопроса водоочистки и забора воды. Также специалистами АРИС будут проводится обучения по эксплуатации вышеуказанной системы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449694
Теги:
Джалал-Абадская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  