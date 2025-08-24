После селя осмотрено головное водозаборное сооружение села Жаны-Жол

Завершается проектирование системы питьевого водоснабжения села Кара-Жыгач Аксыйского района Джалал-Абадской области, и после получения необходимых заключений планируется начало строительно-монтажных работ, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

На месте прошло рабочее совещание с участием директора ГУ ПВВ, главы Кара-Камышского айыл окмоту и руководителя проектного института. Были приняты решения по утверждению места установки основной и запасной скважины.

В рамках строительства предусмотрены:

-замена и монтаж инженерных сетей водоснабжения;

-проектирование и строительство новых резервуаров;

-внедрение технологий для повышения надежности и долговечности системы;

-мероприятия по защите объектов инфраструктуры от возможных природных катаклизмов

Также было осмотрено головное водозаборное сооружение села Жаны-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области. Напомним, что ранее система водоснабжения и головное водозаборное сооружение села Жаны-Жол получило серьезные повреждения вследствие схода селя. Это существенно осложнило подачу питьевой воды.

В ходе осмотра были даны поручения проектному институту о разработке альтернативных рабочих проектов водозабора. По итогам планируется ряд мероприятий по решению вопроса водоочистки и забора воды. Также специалистами АРИС будут проводится обучения по эксплуатации вышеуказанной системы.