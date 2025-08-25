Погода
На конференции ОДКБ обсудили сотрудничество в области военного образования

319  0
- Светлана Лаптева
В Иссык-Кульской области в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоялось очередное заседание рабочей группы по координации вопросов подготовки военных кадров и развития военной науки.

Данное мероприятие было организовано в рамках председательства Кыргызской Республики в ОДКБ и стало логическим продолжением военно-научной конференции, прошедшей 21 августа в городе Бишкек.

В ходе заседания представители государств-членов ОДКБ обсудили вопросы углубления сотрудничества в области военного образования, совместной научно-исследовательской работы и подготовки профессиональных кадров.

По итогам заседания рабочей группы будет выработан ряд практических предложений.


URL: https://www.vb.kg/449714
Теги:
Иссык-Кульская область, ОДКБ
