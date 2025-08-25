В Мазари-Шарифе снесли памятник Алишеру Навои

В афганском городе Мазари-Шариф полностью снесли памятник Алишеру Навои. Еще в феврале 2023 года был уничтожен барельеф великого поэта, а теперь снесли и оставшуюся часть конструкции с информацией о нем.

По словам пресс-секретаря министра иностранных дел Узбекистана Ахрора Бурханова, МИД запросил у Кабула разъяснения по этой ситуации. Афганская сторона пояснила, что памятник был снесен местными властями, так как "он недостоин памяти великого ученого" и "необходимо построить более красивый комплекс" в честь поэта и мыслителя.

При этом подчеркивается, что решение о сносе не было согласовано с Министерством культуры и информации Афганистана и общественностью. В Кабуле выразили сожаление в связи с произошедшим.

"Представители правительства Афганистана подтвердили необходимость достойного увековечения памяти Алишера Навои, выдающегося деятеля не только для Узбекистана, но и для народа Афганистана, и пообещали установить отдельный памятник в честь великого поэта и мыслителя. В частности, было объявлено о планах благоустройства территории, реставрации надписей, содержащих информацию о жизни и творческом наследии поэта, а также возведения нового памятника в соответствии с принятыми решениями, присвоив местности, где он будет расположен, имя великого поэта Алишера Навои. Афганская сторона, выражая свою твердую приверженность сохранению памяти о великом мыслителе, представляющем не меньшую ценность для всего региона, подчеркнула, что будут приняты все необходимые меры для достойного почитания его имени", – говорится в сообщении МИД Узбекистана.

Источник: kun.uz