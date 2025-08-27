"Рома" усилилась ямайским полузащитником Леоном Бейли

Итальянская "Рома" официально объявила о переходе ямайского футболиста Леона Бейли из английской "Астон Виллы". Сделка оформлена в формате аренды сроком на один сезон с правом последующего выкупа.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, аренда обойдётся римлянам в 2 миллиона евро, а сумма выкупа составит 22 миллиона. Таким образом, в случае успешного выступления полузащитника, "Рома" сможет оформить его полный трансфер летом 2026 года.

Бейли станет первым футболистом из Ямайки в истории "Ромы". За "Астон Виллу" он играл с августа 2021 года и за четыре сезона провёл 144 матча во всех турнирах, отметившись 22 голами и 24 результативными передачами. До выступления в Англии хавбек защищал цвета бельгийского "Генка" и немецкого "Байера", где зарекомендовал себя как быстрый и креативный фланговый игрок.

Трансфер Бейли стал одним из ключевых летних усилений "Ромы", которая рассчитывает побороться за высокие места в Серии А и успешно выступить в еврокубках. Дебютировать за новый клуб ямайский футболист сможет уже в ближайшем туре, так как сезон чемпионата Италии стартует 23 августа.