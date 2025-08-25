Погода
В Бишкеке задержали женщину за организацию интим-притона

324  0
В Бишкеке в ходе рейда "Притон" была задержана женщина, организовавшая притон для занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, в районное управление милиции доставлены девушки, занимавшиеся проституцией. По их словам, 50% дохода передавалось организатору за предоставление условий. В отношении них составлены административные протоколы по статье 109-2 Кодекса о правонарушениях КР и проведены профилактические беседы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 160 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Содействие занятию проституцией"). Подозреваемая была водворена в ИВС.

Сведения подтвердились также по показаниям мужчины, ранее пользовавшегося услугами притона.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются для установления всех причастных лиц.


