Генменеджер "Вашингтона" о будущем Овечкина: "Он сам примет решение"

Генеральный менеджер "Вашингтон Кэпиталс" Крис Патрик прокомментировал будущее капитана клуба Александра Овечкина. Его слова приводит официальный сайт НХЛ.

"Своей карьерой он заслужил право самому принимать решение о будущем. Мы дождёмся того момента, когда он сам этого захочет, обсудим и будем думать, что делать дальше", - заявил Патрик.

Контракт 39-летнего форварда с "Вашингтоном" действует до конца сезона-2025/26. В следующем сезоне Овечкин заработает 9,5 млн долларов, после чего может стать неограниченно свободным агентом.

Россиянин выступает за "Кэпиталс" с 2005 года. В 2018 году он привёл команду к победе в Кубке Стэнли, а в прошлом сезоне побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.


хоккей
