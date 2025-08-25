Джамиля Джаманбаева отреагировала на случай насилия над 4-летней девочкой

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева выразила обеспокоенность в связи с информацией о сексуальном насилии над четырёхлетней девочкой в Ысык-Атинском районе и обратилась к государственным органам с призывом усилить контроль за социальной защитой и безопасностью детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации отдела по защите семьи и детей Ысык-Атинского районного управления труда, социальной защиты и миграции, 18 августа текущего года ребёнок подвергся насилию со стороны близкого родственника. Задержанный подросток сообщил, что на совершение преступления его подтолкнули видео, просмотренные в социальной сети TikTok.

Пострадавшая девочка была доставлена в районную больницу, где факт насилия подтверждён. Мать ребёнка, находясь в состоянии шока, была госпитализирована. В связи с отказом матери писать заявление девочке назначен законный представитель.

По данному факту Ысык-Атинским РОВД возбуждено уголовное дело по статье 154, часть 4 (изнасилование) УК КР, задержан подозреваемый. В настоящее время с ребёнком проводится работа по индивидуальному плану защиты, включая меры по долгосрочной реабилитации.

Акыйкатчы КР подчеркнула необходимость усиления профилактических мероприятий органами, работающими с детьми, а также важность родительского контроля за использованием детьми цифровых устройств.

Официальное письмо с рекомендациями направлено в Чуйское областное ГУВД с целью обеспечения защиты прав пострадавшей и объективного расследования.