Фархат Иминов стал главой секретариата Нацсовета по виртуальным активам

Иминов Фархат Ажмуханбетович назначен руководителем секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал глава государства Садыр Жапаров.

Ранее Иминов возглавлял Национальное агентство по инвестициям при президенте КР.

Справка: Национальный совет при президенте КР создан для развития виртуальных активов и блокчейн-технологий. Основные задачи:

формирование государственной политики в сфере виртуальных активов;

улучшение инвестиционного климата в стране;

совершенствование нормативной базы;

поддержка иностранных компаний и привлечение инвестиций;

внедрение инновационных проектов и интеграция экономики КР в мировые процессы и др.