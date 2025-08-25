Фархат Иминов стал главой секретариата Нацсовета по виртуальным активам

Иминов Фархат Ажмуханбетович назначен руководителем секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал глава государства Садыр Жапаров.
Ранее Иминов возглавлял Национальное агентство по инвестициям при президенте КР.
Справка: Национальный совет при президенте КР создан для развития виртуальных активов и блокчейн-технологий. Основные задачи:
формирование государственной политики в сфере виртуальных активов;
улучшение инвестиционного климата в стране;
совершенствование нормативной базы;
поддержка иностранных компаний и привлечение инвестиций;
внедрение инновационных проектов и интеграция экономики КР в мировые процессы и др.