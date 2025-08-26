Кыргызстанцам в Москве советуют установить приложение "Амина"

С 1 сентября 2025 г. в г. Москве и Московской области вводится экспериментальный режим учета местонахождения иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызской Республики, который заменит действующий миграционный учет. Об этом просит напомнить МИД КР.

Иностранным гражданам, которые приезжают в Москву и Московскую область с целью "работа", необходимо будет в обязательном порядке установить специальное мобильное приложение "Амина".

"Амина" позволит зарегистрироваться по адресу Многофункционального миграционного центра г. Москвы (далее – ММЦ Сахарово) и удаленно уведомлять органы внутренних дел о месте фактического проживания, которое иностранный гражданин регулярно использует для сна и отдыха. В случае смены места проживания, иностранному гражданину необходимо через интерфейс мобильного приложения внести соответствующие изменения.

Установка "Амины" осуществляется иностранными гражданами самостоятельно в магазине приложений "RuStore" без посещения ММЦ Сахарово или территориальных органов МВД России.

Для авторизации в мобильном приложении необходима действующая карта иностранного гражданина. Для ее оформления иностранный гражданин обращается в ММЦ Сахарово. В случае ее утраты авторизацию в "Амина" можно пройти по паспортным данным.

Мобильное приложение будет передавать в МВД России сведения о геолокации. Если оно зафиксирует, что в течение нескольких дней они не передаются, иностранному гражданину поступит уведомление о необходимости подтвердить адрес местонахождения или проинформировать МВД России о его изменении. Посещать для этого органы внутренних дел либо ММЦ Сахарово не требуется.

В случае отсутствия более трех дней сведений о геолокации абонентского устройства с даты последнего мониторинга иностранный гражданин снимается с учета по адресу ММЦ Сахарово.

Нарушение условий эксперимента может стать основанием для внесения сведения об иностранном гражданине в Реестр контролируемых лиц.

Для изучения функционала приложения, до начала эксперимента можно воспользоваться им в тестовом режиме.

В этой связи, во избежание последствий, связанных с нарушением миграционного законодательства России, Министерство рекомендует гражданам Кыргызской Республики заблаговременно ознакомиться с новыми правилами учета иностранных граждан в г. Москве и Московской области.