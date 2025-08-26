Погода
$ 87.16 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

Кыргызстанцам в Москве советуют установить приложение "Амина"

289  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 сентября 2025 г. в г. Москве и Московской области вводится экспериментальный режим учета местонахождения иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызской Республики, который заменит действующий миграционный учет. Об этом просит напомнить МИД КР.

Иностранным гражданам, которые приезжают в Москву и Московскую область с целью "работа", необходимо будет в обязательном порядке установить специальное мобильное приложение "Амина".

"Амина" позволит зарегистрироваться по адресу Многофункционального миграционного центра г. Москвы (далее – ММЦ Сахарово) и удаленно уведомлять органы внутренних дел о месте фактического проживания, которое иностранный гражданин регулярно использует для сна и отдыха. В случае смены места проживания, иностранному гражданину необходимо через интерфейс мобильного приложения внести соответствующие изменения.

Установка "Амины" осуществляется иностранными гражданами самостоятельно в магазине приложений "RuStore" без посещения ММЦ Сахарово или территориальных органов МВД России.

Для авторизации в мобильном приложении необходима действующая карта иностранного гражданина. Для ее оформления иностранный гражданин обращается в ММЦ Сахарово. В случае ее утраты авторизацию в "Амина" можно пройти по паспортным данным.

Мобильное приложение будет передавать в МВД России сведения о геолокации. Если оно зафиксирует, что в течение нескольких дней они не передаются, иностранному гражданину поступит уведомление о необходимости подтвердить адрес местонахождения или проинформировать МВД России о его изменении. Посещать для этого органы внутренних дел либо ММЦ Сахарово не требуется.

В случае отсутствия более трех дней сведений о геолокации абонентского устройства с даты последнего мониторинга иностранный гражданин снимается с учета по адресу ММЦ Сахарово.

Нарушение условий эксперимента может стать основанием для внесения сведения об иностранном гражданине в Реестр контролируемых лиц.

Для изучения функционала приложения, до начала эксперимента можно воспользоваться им в тестовом режиме.

В этой связи, во избежание последствий, связанных с нарушением миграционного законодательства России, Министерство рекомендует гражданам Кыргызской Республики заблаговременно ознакомиться с новыми правилами учета иностранных граждан в г. Москве и Московской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449805
Теги:
миграция, Москва, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  