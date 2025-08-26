Погода
Олимпийская чемпионка Линь Юйтин пройдет гендерный тест

- Самуэль Деди Ирие
29-летняя китайская спортсменка Линь Юйтин, чемпионка Олимпийских игр-2024 в Париже в весовой категории до 57 кг, будет проходить обязательное гендерное тестирование перед предстоящим чемпионатом мира по боксу в Ливерпуле (Англия).

Её тренер Цзэн Цзыцзян подтвердил, что команда согласилась с требованиями Международной федерации:

"Если вы хотите участвовать в турнире, то должны соблюдать правила соревнований. Раз уж мы участвуем, мы будем следовать их правилам", - приводит его слова AFP.

Новые правила вступили в силу 20 августа 2025 года, когда организация World Boxing обязала всех женщин-боксёров, претендующих на участие в мировом первенстве, проходить гендерное тестирование.


