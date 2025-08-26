В Бишкеке пройдут показы турецких фильмов с участием знаменитостей

С 4 по 8 сентября в Бишкеке состоятся "Дни турецкого кино Турция–Кыргызстан", направленные на укрепление культурных связей между странами и популяризацию турецкого кинематографа. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры. По ее данным, в рамках кинонедели в столицу приедут известные актёры и режиссёры. 4 сентября на церемонии открытия и "красной дорожке" будут Дамла Сёнмез, Йылдыз Чагры Атиксой, Эджем Сена Байыр, Дуйгу Мерджан, Барыш Кылыч и Аныл Алтан. Зрителей также ждут встречи с режиссёрами и продюсерами фильмов.

На открытии будет показан художественный фильм "Один из дней, когда Хемме умрёт", выдвинутый от Турции на премию "Оскар" в 2025 году. Режиссёр и исполнитель главной роли Мурат Фыратоглу лично представит фильм и пообщается с публикой.

Программа показов в кинотеатре "Ала-Тоо" (вход свободный):

4 сентября: "Один из дней, когда Хемме умрёт" режиссер Мурат Фыратоглу

5 сентября: "Связи любви" режиссер Хакан Куршун

6 сентября: "От разума к сердцу" режиссер Озер Фейзиоглу

7 сентября: "Хай Хак Карагёз - Хадживат" (анимационный фильм) режиссер Кенан Акташын

8 сентября: "Холоп" режиссер Онур Юнлю.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Турции, Министерства культуры, информации и молодёжной политики КР, а также организовано Департаментом кинематографии, Посольством Турции в Бишкеке и фондом "Йерли Дюшюнже".