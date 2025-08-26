Российские врачи завершили работу в проекте "Миссия Добро" в Кыргызстане.

Программа "Миссия Добро" успешно завершилась в Кыргызстане. За неделю пребывания в больницах и госпиталях страны 6 российских врачей сети клиник "РЖД-Медицина" провели 78 осмотров и консультаций пациентов, 24 лекции для коллег, 16 операций, 18 УЗИ-исследований, 14 консилиумов. Итоги совместной работы были подведены сегодня в Министерстве здравоохранения Кыргызстана.

Министр здравоохранения Кыргызстана Эркин Чейчебаев:

"Я очень рад, что программа прошла плодотворно. Есть конкретные результаты: проведены операции, интегрированы новые методики, российские и кыргызстанские специалисты установили контакты и планируют сотрудничать в дальнейшем. Это главный результат, и я уверен, у нас большое будущее".

Специалисты из России работали в Национальном госпитале Министерства здравоохранения Кыргызстана, Кыргызском научном центре репродукции человека, Национальном центре кардиологии и терапии имени М. Миррахимова, НИИ хирургии сердца и трансплантации органов, Кыргызском научно-исследовательском институте курортологии и восстановительного лечения, Железнодорожной больнице г. Бишкек, Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации.

Александр Бережной, заведующий отделением урологии клиники РЖД-Медицина, г. Красноярск:

"Мне очень понравилась дружественная обстановка. В течение недели я работал с коллегами из урологического центра при Национальном госпитале. Мы проводили консультации, операции, делились опытом. Я внес свои предложения по улучшению работы. Возможности центра очень большие, коллектив молодой, амбициозный, стараются внедрять все новшества".

Альберт Зульхарнеев, руководитель Русского дома в Бишкеке:

"Я хочу поблагодарить принимающую сторону, всех участников программы за вовлеченность. Люди чувствовали вашу личную заинтересованность. В этом году мы отмечаем 100-летие народной дипломатии, и программа "Миссия Добро" - прекрасный пример народной дипломатии, когда конкретные люди устанавливают профессиональные и дружеские связи между собой".

Международная волонтерская программа "Миссия Добро" направлена на укрепление международного гуманитарного сотрудничества, оказание помощи сообществам стран мира силами российских специалистов. Программа реализуется Россотрудничеством и Ассоциации ДОБРО.РФ. Благодарим Русский культурный центр "Гармония" за поддержку в проведении программы в Кыргызстане.

