В Чолпон-Ате обсудили перспективы экономического сотрудничества с Германией

- Назгуль Абдыразакова
В Чолпон-Ате состоялся кыргызско-германский бизнес-форум "День германской экономики в Кыргызстане" в рамках мероприятий "Дни экономики Кыргызстана и Германии". Об этом сообщает пресс-служба кабмина. С приветственным словом на открытии выступил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Глава кабмина подчеркнул символичность проведения форума на берегу Иссык-Куля, отметив, что это завершение первого цикла встреч, стартовавшего в 2023 году в Гамбурге и продолжавшегося во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Он назвал форум площадкой для подведения итогов совместной работы и обсуждения перспектив сотрудничества как партнёров и друзей.

Касымалиев выделил ключевые направления сотрудничества: устойчивый рост экономики Кыргызстана с увеличением ВВП на 11,5 % за январь–июль 2025 года, создание благоприятных условий для инвесторов, упрощение административных процедур, модернизация налоговой системы и внедрение цифровых сервисов.

Особое внимание уделялось сельскому хозяйству, энергетике и горнодобывающей отрасли. Кыргызстан рассматривается как привлекательный партнёр благодаря уникальным климатическим условиям, экологически чистой продукции, развитию гидроэнергетики и проектов в сфере возобновляемых источников энергии, а также разведке и переработке редкоземельных металлов.

Касымалиев отметил Германию как ведущего туристического партнёра: в 2024 году страну посетили свыше 23 тысяч туристов из Германии, а в первом полугодии 2025 года - более 10 тысяч. Перспективными направлениями сотрудничества названы экотуризм, гостиничная инфраструктура и культурные проекты.

В заключение председатель кабмина подчеркнул стремление Кыргызстана к построению инновационной, устойчивой и открытой экономики, выразив готовность к реализации совместных проектов и стратегическому партнёрству с Германией.

"Кыргызстан открывается миру как надёжный и динамичный партнёр. На основе доверия и взаимного уважения мы сможем укрепить стабильность и обеспечить процветание наших стран", - резюмировал Касымалиев.


URL: https://www.vb.kg/449832
Теги:
Германия, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Кабинет министров
