Проводника поезда Бишкек–Балыкчы уволили за грубость к туристке

8 августа в поезде Бишкек–Балыкчы произошёл инцидент, в результате которого проводник Максат Рахматов понёс дисциплинарное наказание. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

По её данным, Рахматов допустил нарушение служебной этики и грубо обошёлся с иностранной пассажиркой. Руководство компании, обслуживающей железнодорожное сообщение, провело проверку и по её итогам вынесло строгий выговор. Кроме того, проводник был освобождён от занимаемой должности.

Ранее в соцсетях появилось видео, где блогер снимала контент. Проводник, щёлкнув пальцами, потребовал от девушки занять место. Пассажирке не понравилось такое обращение, и в ответ на её реакцию проводник обругал иностранку нецензурной бранью.