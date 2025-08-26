Погода
$ 87.16 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

Проводника поезда Бишкек–Балыкчы уволили за грубость к туристке

90  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

8 августа в поезде Бишкек–Балыкчы произошёл инцидент, в результате которого проводник Максат Рахматов понёс дисциплинарное наказание. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

По её данным, Рахматов допустил нарушение служебной этики и грубо обошёлся с иностранной пассажиркой. Руководство компании, обслуживающей железнодорожное сообщение, провело проверку и по её итогам вынесло строгий выговор. Кроме того, проводник был освобождён от занимаемой должности.

Ранее в соцсетях появилось видео, где блогер снимала контент. Проводник, щёлкнув пальцами, потребовал от девушки занять место. Пассажирке не понравилось такое обращение, и в ответ на её реакцию проводник обругал иностранку нецензурной бранью.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449846
Теги:
Балыкчы, социальные сети, увольнение, Бишкек, поезд, Кыргыз темир жолу
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  