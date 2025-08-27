Погода
Мошенники подделали голос начальника и обманули вдову офицера ГКНБ

- Бакыт Басарбек
Сегодня выражением "телефонные мошенники" уже никого не удивишь, в том числе и в Кыргызстане. Методы телефонного мошенничества настолько разнообразны и распространены, что люди сталкиваются с ними регулярно. Это может проявляться в различных формах: от попыток получить банковскую информацию до распространения вредоносного ПО. Поэтому так важно быть бдительным и знать основные признаки обмана, чтобы защитить себя от злоумышленников.

И если раньше мошенники ограничивались звонками от якобы "сотрудников службы безопасности банка" и пытались выманить конфиденциальные данные, то теперь они используют более сложные схемы и новейшие технологии. Казалось бы, людей уже трудно чем-то удивить, но преступники находят новые способы давления.

Жертвой такой аферы стала вдова офицера ГКНБ, бывшая преподавательница КНУ, а ныне пенсионерка Гульнара эже (имя изменено по просьбе героини). По словам ее дочери, все началось с голосового сообщения в WhatsApp от бывшего начальника матери - декана факультета КНУ. В голосовом сообщении он сказал, что с ней хочет поговорить проректор вуза, и скинул номер телефона. Женщина набрала его, но тот ответил, что занят, и добавил, что с ней свяжется сотрудник ГКНБ по важному делу. Так как Гульнара эже человек старой закалки, она ничего не заподозрила. Самое удивительное в том, что мошенники подделали голос декана и прекрасно знали подробности из ее жизни.

Затем ей позвонил так называемый сотрудник ГКНБ. Он сообщил, что ее счета заморожены, якобы из-за подозрений в финансировании терроризма. Уверял, что необходимо срочно разобраться и перевести деньги на якобы "безопасные государственные счета". Он сказал ей, что с ней свяжется куратор банковской сферы Александр Алилиев. Последний убедил женщину снять деньги с депозитов и передать их для проверки. При этом все сопровождалось угрозами: "Вас посадят", "Вас убьют", "Вашим детям грозит опасность". То есть женщине не дали даже опомниться. Чтобы контролировать ее действия, мошенники заставили пенсионерку купить наушник и выполнять все действия пошагово.

"Мама говорит, что все происходило как у тумане. Она толком ничего не помнит. Знакомый психолог и говорит как раз, что с этой целью жертв заставляют одевать наушники для более сильного внушения. То есть – это самый настоящий гипноз. В наушники он ей повторял: "Никому не говорите, что происходит. Вокруг террористы. Иначе будет хуже". На маму было оформлено три депозитных счета в разных банках – все наши накопления, которые мы собирали на квартиру, работая за границей. В первом она сняла все имеющиеся 900 тысяч сомов. Банковский сотрудник пытался остановить ее, но под давлением голоса в наушнике пенсионерка сняла их", - рассказала дочь потерпевшей.

Потом голос в наушнике заставил ей снять деньги с двух других счетов.

"После он велел маме пойти в ГУМ и положить деньги через банкомат на указанный ими счет. Мама сказала, что не умеет этого делать. Тогда мошенник сказал, что к ней сейчас в ГУМ подъедет человек. Через полчаса приехала русская женщина в зелёном костюме – ее видео и фото мы потом взяли у охраны ГУМа. Мама целых полчаса тихо стояла в углу и ждала ее. Что это как не гипноз?

Фото мошенницы

Потом голос в наушнике спросил про домашние сбережения. Мама ответила утвердительно и он велел ей отправить и их тоже через банкомат, а это около 300 тысяч сомов", - добавила ее дочь.

Особое доверие у потерпевшей вызвало то, что якобы "сотрудник ГКНБ" знал множество личных деталей потерпевшей: фамилию ее покойного мужа, его награды, место работы, а также информацию о детях. Эти сведения не были доступны даже многим близким друзьям семьи. Вероятнее всего, преступники заранее собрали на женщину досье, чтобы создать максимальное доверие. Это лишний раз говорит о том, насколько нужно быть всем нам бдительнее и осторожнее, особенно если звонят "хорошие знакомые", а то и "родственники".

В настоящий момент в УВД Свердловского района заведено уголовное дело по данному факту, но семья потерпевшей пенсионерки хотят еще написать заявление и в ГКНБ, чтобы бывшие коллеги их отца помогли им.


URL: https://www.vb.kg/449847
Теги:
мошенничество, Кыргызстан
