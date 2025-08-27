Погода
$ 87.12 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

ЦОН в Кара-Балте, как эпицентр хаоса госуслуг, цифровизации и коррупции?

238  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Центр обслуживания населения в Кара-Балте стал воплощением системного провала цифровизации, превратившись в арену унижений и хаоса для граждан?

В последнее время волна жалоб на работу ЦОНов захлестнула республику: Бишкек, Кант и другие города сообщают о схожих проблемах. Однако ЦОН в Кара-Балте выделяется даже на этом мрачном фоне, ежедневно доводя людей до отчаяния очередями, давкой и вопиющей некомпетентностью. Это не просто сбой – это целенаправленное издевательство над теми, кто имеет право на достойное обслуживание?

Ад для клиентов

Каждое утро у входа в ЦОН собирается толпа из сотен человек. Один-единственный сотрудник, выдающий талоны, не справляется с наплывом, а прием документов ведется в режиме, который иначе как саботажем не назовёшь – штат сотрудников урезан до абсурда.

"Нас доводят до нервного срыва! – делится одна из посетительниц, чей гнев разделяют сотни других. – Часами стоим на улице, а внутри сотрудники работают так медленно, что это похоже на насмешку. Это не сервис, это унижение!", - рассказала она редакции VB.KG.

Видео, которые присланные нам возмущенными читателями, запечатлели ужасающую реальность: толкучка, крики, полное отсутствие порядка. Люди вынуждены бороться за место в очереди, рискуя здоровьем и безопасностью под палящим солнцем. Ситуация повторяется изо дня в день. Граждане по всей республике сталкиваются с одинаковыми проблемами: бесконечные очереди, нехватка сотрудников и равнодушие руководства.

Цифровизация на бумаге

Где обещанная цифровизация, о которой так громко трубят в Минцифре и кабмине? Онлайн-очередь в ЦОНе в Кара-Балте – фикция. Система записи в "Тундук" и в самом Центре обслуживания населения Панфиловского района не функционирует, попытки ею воспользоваться заканчиваются разочарованием. Этот не просто техническая недоработка, а доказательство полного пренебрежения к нуждам граждан. ЦОН, похоже, делает все возможное, чтобы закрепить за собой репутацию одного из худших учреждений республики, соревнуясь с другими коллегами по регионам и столице?

Такое положение дел недопустимо. Граждане платят налоги, а значит, заслуживают качественного обслуживания и уважения. Поэтому, хочется призвать власти Панфиловского района и города Кара-Балта устранить, наконец, "цифровизационный" позор, наладить работающую систему записи, обеспечить безопасность и порядок у входа. Это касается работы и других ЦОНов страны, которые лишь подчеркивают масштаб проблемы.

Если ЦОНы продолжат работать в таком режиме, они станут не только символом некомпетентности, но и катализатором общественного недовольства.

"Где же обещанный порядок и многократно озвученная кабмином цифровизация? Ведь подобное положение дел рано или поздно приведет к коррупции. Не эту ли цель преследуют ЦОН, отказываясь от работы в цифровом формате и устраивающие саботаж и хаос?", - добавляют наши читатели.

Примечательно, что про ситуацию, происходящую в ЦОН Кара-Балты, СМИ уже писали три месяца назад - в мае этого года. Тогда клиенты также жаловались на давку, огромные очереди и отсутствие электронной регистрации. Но, судя по всему, проблему так и не решили.

Минцифры будет ли на этот раз реакция?


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449855
Теги:
ГРС, ЦОН, коррупция, нарушения, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  