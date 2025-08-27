ЦОН в Кара-Балте, как эпицентр хаоса госуслуг, цифровизации и коррупции?

Центр обслуживания населения в Кара-Балте стал воплощением системного провала цифровизации, превратившись в арену унижений и хаоса для граждан?

В последнее время волна жалоб на работу ЦОНов захлестнула республику: Бишкек, Кант и другие города сообщают о схожих проблемах. Однако ЦОН в Кара-Балте выделяется даже на этом мрачном фоне, ежедневно доводя людей до отчаяния очередями, давкой и вопиющей некомпетентностью. Это не просто сбой – это целенаправленное издевательство над теми, кто имеет право на достойное обслуживание?

Ад для клиентов

Каждое утро у входа в ЦОН собирается толпа из сотен человек. Один-единственный сотрудник, выдающий талоны, не справляется с наплывом, а прием документов ведется в режиме, который иначе как саботажем не назовёшь – штат сотрудников урезан до абсурда.

"Нас доводят до нервного срыва! – делится одна из посетительниц, чей гнев разделяют сотни других. – Часами стоим на улице, а внутри сотрудники работают так медленно, что это похоже на насмешку. Это не сервис, это унижение!", - рассказала она редакции VB.KG.

Видео, которые присланные нам возмущенными читателями, запечатлели ужасающую реальность: толкучка, крики, полное отсутствие порядка. Люди вынуждены бороться за место в очереди, рискуя здоровьем и безопасностью под палящим солнцем. Ситуация повторяется изо дня в день. Граждане по всей республике сталкиваются с одинаковыми проблемами: бесконечные очереди, нехватка сотрудников и равнодушие руководства.

Цифровизация на бумаге

Где обещанная цифровизация, о которой так громко трубят в Минцифре и кабмине? Онлайн-очередь в ЦОНе в Кара-Балте – фикция. Система записи в "Тундук" и в самом Центре обслуживания населения Панфиловского района не функционирует, попытки ею воспользоваться заканчиваются разочарованием. Этот не просто техническая недоработка, а доказательство полного пренебрежения к нуждам граждан. ЦОН, похоже, делает все возможное, чтобы закрепить за собой репутацию одного из худших учреждений республики, соревнуясь с другими коллегами по регионам и столице?

Такое положение дел недопустимо. Граждане платят налоги, а значит, заслуживают качественного обслуживания и уважения. Поэтому, хочется призвать власти Панфиловского района и города Кара-Балта устранить, наконец, "цифровизационный" позор, наладить работающую систему записи, обеспечить безопасность и порядок у входа. Это касается работы и других ЦОНов страны, которые лишь подчеркивают масштаб проблемы.

Если ЦОНы продолжат работать в таком режиме, они станут не только символом некомпетентности, но и катализатором общественного недовольства.

"Где же обещанный порядок и многократно озвученная кабмином цифровизация? Ведь подобное положение дел рано или поздно приведет к коррупции. Не эту ли цель преследуют ЦОН, отказываясь от работы в цифровом формате и устраивающие саботаж и хаос?", - добавляют наши читатели.

Примечательно, что про ситуацию, происходящую в ЦОН Кара-Балты, СМИ уже писали три месяца назад - в мае этого года . Тогда клиенты также жаловались на давку, огромные очереди и отсутствие электронной регистрации. Но, судя по всему, проблему так и не решили.

Минцифры будет ли на этот раз реакция?