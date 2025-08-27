Департамент кинематографии провел встречу с молодыми режиссерами

В департаменте кинематографии при министерстве культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики состоялась встреча с молодыми режиссерами и творческой молодежью, работающей в области кино, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов, министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев, заместитель министра Марат Тагаев, а также директор департамента кинематографии Улан Адамалиев.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития киноискусства, поддержки молодежи, повышения качества национального кино и его продвижения на международную арену. Также были высказаны мнения о механизмах поддержки молодых режиссеров на государственном уровне, реализации совместных проектов и возможностях современного кино.

Молодые люди, в свою очередь, высказали свои проблемы и предложения в киноиндустрии. Они выразили свои мысли о налаживании качественного кинопроцесса в стране, улучшении технических условий и расширении творческой свободы.