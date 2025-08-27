Трамп подтвердил дату и место жеребьёвки ЧМ-2026

Жеребьёвка Чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в четверг, 5 декабря, в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, США, сообщили президент Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино на встрече в Белом доме.

Жеребьёвка определит групповые пары команд для первого в истории турнира с 48 командами. Среди уже подтверждённых участников - страны-хозяева: США, Мексика и Канада, а также Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Австралия, Иордания, Эквадор и Бразилия.

Инфантино вручил Трампу трофей ЧМ и первый официальный билет на турнир, с надписью Ряд 1, Место 1, Номер 45/47, что отсылает к уникальной позиции Трампа как 45-го и 47-го президента США. Трамп в шутку спросил, можно ли оставить трофей себе.

Недавно отреставрированный Центр Кеннеди примет жеребьёвку, которая официально открывает подготовку к самому масштабному чемпионату мира в истории.