В Чаткале выявлен экологический ущерб на 47 млн сомов

Прокуратурой Чаткальского района Джалал-Абадской области по результатам проведенной проверки соблюдения законодательства в сфере пользования недрами выявлены факты причинения государству экологического ущерба на сумму свыше 47 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, должностные лица Чаткальского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии незаконно выдали ОсОО С.А. свидетельство о праве временного пользования земельным участком площадью 8,5 га без возмещения убытков лесному хозяйству. В результате государству причинен ущерб в размере 45,4 млн сомов.

Кроме того, при установке лагеря ОсОО С.А. нарушило плодородный слой почвы на площади 10,4 га, чем нанесло дополнительный экологический ущерб в размере 2,4 млн сомов.

По данным фактам прокуратурой Чаткальского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 303 (незаконная рубка деревьев и кустарников), статьей 306 (порча земли), статьей 218 (незаконное предпринимательство) и статьей 337 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса, проводится следственные действия.