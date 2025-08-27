Погода
$ 87.12 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

В Чаткале выявлен экологический ущерб на 47 млн сомов

210  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратурой Чаткальского района Джалал-Абадской области по результатам проведенной проверки соблюдения законодательства в сфере пользования недрами выявлены факты причинения государству экологического ущерба на сумму свыше 47 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, должностные лица Чаткальского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии незаконно выдали ОсОО С.А. свидетельство о праве временного пользования земельным участком площадью 8,5 га без возмещения убытков лесному хозяйству. В результате государству причинен ущерб в размере 45,4 млн сомов.

Кроме того, при установке лагеря ОсОО С.А. нарушило плодородный слой почвы на площади 10,4 га, чем нанесло дополнительный экологический ущерб в размере 2,4 млн сомов.

По данным фактам прокуратурой Чаткальского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 303 (незаконная рубка деревьев и кустарников), статьей 306 (порча земли), статьей 218 (незаконное предпринимательство) и статьей 337 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса, проводится следственные действия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449886
Теги:
Джалал-Абадская область, Чаткальский район, экология, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  