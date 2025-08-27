В Чолпон-Ате открыт первый монотипный яхтенный флот

В городе Чолпон-Ата состоялось торжественное открытие первого монотипного яхтенного флота на озере Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Ключевым участником мероприятия стал министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков, выступивший с программной речью о значении проекта для развития национальной экономики и туристического сектора.

Министр подчеркнул, что развитие туризма является одним из стратегических направлений экономики Кыргызстана, определённым Национальной программой развития до 2030 года.

"Открытие первого яхтенного флота на Иссык-Куле - это не просто новый инфраструктурный объект. Это символ движения Кыргызстана вперёд, новых возможностей для экономики, общества и будущих поколений", - отметил Бакыт Сыдыков.

По словам министра, реализация проекта имеет важнейшее значение:

• развитие водных видов спорта и массового активного отдыха;

• привлечение туристов в межсезонье и продление туристического сезона;

• создание новых рабочих мест и стимулирование бизнеса;

• формирование современного международного имиджа Кыргызстана;

• повышение инвестиционной привлекательности региона.