В Чолпон-Ате открыт первый монотипный яхтенный флот

В городе Чолпон-Ата состоялось торжественное открытие первого монотипного яхтенного флота на озере Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Ключевым участником мероприятия стал министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков, выступивший с программной речью о значении проекта для развития национальной экономики и туристического сектора.
Министр подчеркнул, что развитие туризма является одним из стратегических направлений экономики Кыргызстана, определённым Национальной программой развития до 2030 года.
"Открытие первого яхтенного флота на Иссык-Куле - это не просто новый инфраструктурный объект. Это символ движения Кыргызстана вперёд, новых возможностей для экономики, общества и будущих поколений", - отметил Бакыт Сыдыков.
По словам министра, реализация проекта имеет важнейшее значение:
• развитие водных видов спорта и массового активного отдыха;
• привлечение туристов в межсезонье и продление туристического сезона;
• создание новых рабочих мест и стимулирование бизнеса;
• формирование современного международного имиджа Кыргызстана;
• повышение инвестиционной привлекательности региона.